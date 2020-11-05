المواعيد المتوقعة لعودة فيتوريا ونجوم النصر المصابين بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

انضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

وكشف العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المصابين في صفوفه، وعلق قائلًا: “14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد.. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء”.

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد علي العنزي عبر حسابه في “تويتر أنه في السادس من نوفمبر من المتوقع عودة كل من وليد عبدالله ويحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري، بينما يعود عبدالله الخيبري في الثامن من نوفمبر، وفي التاسع من نوفمبر سيعود كل من عبدالفتاح عسيري وخالد الغنام وعبدالرزاق حمدالله بينما يعود في الـ13 من نوفمبر كل من المدرب روي فيتوريا واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

من المدرب البديل لـ فيتوريا أمام القادسية ؟

وسيقود المدرب البرتغالي تاكسيرا مساعد روي فيتوريا، الفريق الكروي الأول بالعالمي، لـ مباراة القادسية المقرر إقامتها بعد غد السبت بـ الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ الزميلة “الرياضية” بسبب غياب فيتوريا عن المباراة لإصابته بالفيروس.

الموعد المنتظر لإقالة فيتوريا من تدريب النصر

يذكر أن أنباء كانت ترددت صباح أمس الأربعاء، عن نية مجلس إدارة النصر، إقالة روي فيتوريا بعد مباراة القادسية وتعيين بديله خلال فترة التوقف الدولي.

وأصيب بنادي النصر 8 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وهم؛ مارتينيز، المغربي عبدالرزاق حمدالله، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبدالله الخيبري وعبدالعزيز الدوسري، بجانب حارس المرمى وليد عبدالله.

وأُصيب من الطاقم الفني والإداري كل من؛ فيتوريا، مدير عام كرة القدم عايض القحطاني، مساعد المدرب سيرجيو كارفاليو، طبيب الفريق، باسيل فالنتي، مسؤول العهدة عبدالمالك الحسيوتي وأخصائي التغذية لويس باتشريشيو.

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