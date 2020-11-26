الموافقة على تأسيس جمعية عفة للمقبلين على الزواج بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية على تأسيس جمعية عفة للمساعدة على الزواج بحفر الباطن ويرأس مجلس إداراتها الأستاذ مشعل العنزي.

وقال العنزي في تصريح لـ “المواطن” إن الجمعية تهدف لتنمية المجتمع ضمن إطار إعداد المقبلين على الزواج من خلال تقديم الدورات المناسبة بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والعيني لهم.

وأضاف العنزي أن الجمعية وأعضائها يسعون إلى تقديم كل ما يرمي نحو التوفيق بين المتزوجين والمساهمة في تخفيض نسب الطلاق بمحافظة حفر الباطن عبر التثقيف الاجتماعي وتوعية المجتمع.

وتابع مشعل العنزي “لا شك أن الجمعية في طور بدايتها وتحتاج إلى بذل جهود مضاعفة في هذه المرحلة التأسيسية لها ولدى مجلس الإدارة خطط واستراتيجيات مستقبلية تهدف للوصول بالجمعية إلى أعلى مستويات الخدمة الاجتماعية وتحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة”.

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