النصراويون لـ حمدالله: حمدًا لله على سلامتك

المواطن - محمد سمعه

أعربت جماهير النصر عن سعادتها بشفاء النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن جاءت نتيجة فحوصاته سلبية.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل قال أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر”: “يدخل جميع لاعبي النصر اليوم الخميس التدريبات الجماعية ويتقدمهم حمدالله ومارتينيز وبيتروس وكيم، كما أن مايكون وأمرابط يعودان من الإصابة للمشاركة في التدريبات”.

وأضاف المريسل: “هناك لاعب محلي واحد لديه أعراض كورونا وشُفي منها ويحتاج 3 أيام ليعود إلى التدريبات، واللاعب عبدالفتاح عسيري الذي لديه إصابة ويُعالج منها بالفترة الحالية”.

كيف تفاعلت جماهير النصر مع تعافي حمدالله ؟

ودشن جماهير النصر وسم ” الحمد لله على سلامة حمدالله“، حيث تصدر “تويتر” قبل قليل وتفاعل معه الكثيرين من جماهير النصر.

وكان النجم المغربي أعلن يوم 31 أكتوبر الماضي عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

وفي سياق آخر، استأنف مجموعة من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الهلال، مساء أمس الأربعاء، تدريباتهم وذلك بعد الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، بعد توقف منافسات الدوري والدخول في التوقف الدولي.

واحتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز وهو الملعب الرديف بمقر النادي التدريبات، نظير انشغال الملعب الرئيسي بالزراعة الشتوية.

وفرض الجهاز الفني بـ الزعيم تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

مواجهة نارية بين الهلال والنصر في الدوري يوم 23 نوفمبر:

ويستعد الزعيم لمواجهة جاره النصر يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتحدد لقاء نهائي كأس الملك بينهما في وقت لاحق.

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