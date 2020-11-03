النصر يتعاقد مع أخصائي تأهيل المنتخب الإسباني السابق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع أخصائي تأهيل الإصابات الرياضية، الإسباني هوجو كاماريرو، من أجل العمل في الفريق الأول لكرة القدم.

كاماريرو يبدأ عمله مع النصر اليوم:

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إنجازات وسيرته الذاتية، وعلق قائلًا: “أخصائي تأهيل الإصابات الرياضية هوجو كاماريرو، يبدأ غدا عمله مع الفريق الأول لكرة القدم”.

وتحدث حساب النادي عن الإسباني هوجو كاماريرو، قائلًا: “متخصص تأهيل وظيفي للرياضيين، ومنع حدوث الإصابات، والصحة والسلامة الرياضية، ومعه درجة الماجستير في الصحة والنشاط البدني من جامعة كايدز عام 2016”.

وتابع: “لديه خبرة من 2010 حتى 2018 ضمن طاقم المنتخب الإسباني (تمارين استرجاعية، مدرب لياقي)، وكذلك كمدرب تمارين استرجاعية بدنية في نادي مالاجا من 2011 حتى 2018، وهو محاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2014، ومدرب لياقة في نادي رويال رايسينج بمدينة سانتاندر الإسبانية”.

وأردف: “فيما يخص التعليم، فحصل على بكالوريوس تربية بدنية عام 2006 من جامعة ميخيل دو سيرفانتيس، وكذلك بكالوريوس في التدريس والتربية البدنية من جامعة فالنسيا 2003، وماجستير في منع الإصابات من جامعة كاستيا دي لامانكا عام 2009”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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