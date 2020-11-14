النصر يرد على اقترابه من ضم تيكسيرا قبل الهلال

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم نادي النصر مؤخرًا، مع جاره الهلال حول التعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية صينية قالت: إن اللاعب البرازيلي مُراقب من الهلال والنصر، حيث يتنافس كبيري الرياض بشكل شراسة لضم نجم شاختار دونيتسك الأوكراني السابق.

النصر لم يتفاوض مع نجم جيانغسو:

وذكر النصر وفقًا لـ”إرم نيوز” أن العالمي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي بسبب اقترابه من الهلال.

وأكد مصدر في أصفر العاصمة أن الفريق العاصمي لم يفكر في التفاوض من جديد مع الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي.

تيكسيرا يختار الانتقال إلى السعودية:

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة Planeta Brazuka البرازيلية أن اللاعب سيغادر ناديه الصيني وسيتجه إلى السعودية.

ويلعب اللاعب البرازيلي في صفوف فريق جيانغسو سوننج منذ عام 2016 حيث تمكن من إحراز 50 هدفًا في 105 مباريات مع فريقه بالدوري الصيني خلال آخر 4 سنوات، كما سجل 8 أهداف في 13 مباراة مع فريقه ببطولة كأس الصين في آخر 4 مواسم أيضًا.

وأشارت تقارير إخبارية في وقت سابق إلى أن الهلال مهتم وبقوة بالتعاقد مع نجم جيانغسو لتعويض رحيل كارلوس إدواردو لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي، حيث نجح الزعيم في التوصل لاتفاق حول جميع البنود مع اللاعب البرازيلي في عقده الجديد مع أزرق العاصمة وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

ونجح تيكسيرا في الفوز بـ5 ألقاب في الدوري الأوكراني مع فريقه السابق شاختار دونيتسك، كما تُوج بلقب كأس أوكرانيا مع شاختار في 3 مناسبات، كما نال لقب السوبر الأوكراني في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015، قبل رحيله عن نادي شاختار إلى فريق جيانغسو الصيني.

ولعب نجم شاختار دونيتسك السابق مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم للشباب عام 2009 التي أُقيمت في مصر، ووقتها احتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في البطولة.

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