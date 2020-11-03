النصر يرفع مذكرته القانونية إلى لجنة الاستئناف الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه لمذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن أزمة فريق بيرسبوليس الإيراني.

النصر يواصل التصعيد

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالرحمن الشهري بأن إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت رفعت مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف الآسيوية، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق المدة الزمنية المحددة.

وتفاعلت جماهير العالمي مع تغريدة حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبوا الإدارة بمواصلة تصعيد الأمور، وتمنوا الحصول على قرار لصالح الأصفر قبل إقامة نهائي دوري أبطال آسيا.

تفاصيل الأزمة

وكانت إدارة السويكت قد تقدمت باحتجاج للاتحاد الآسيوي، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة، ورد النادي الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من العالمي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت إدارة النصر استكمال كافة الإجراءات النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد بيرسبوليس، والاستئناف على قرار القرار، والرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” عند الحاجة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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