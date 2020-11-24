النصر يستعد للهلال بعيدًا عن العيون

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يبدأ الاستعداد:

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا حصة تدريبية اليوم، بدأت بتدريبات لياقية متنوعة ثم جوانب تكتيكية مختلفة.

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تدريبات اليوم كانت مغلقة، وستستمر تمارين الفريق بعيدًا عن العيون حتى المباراة النهائية، لفرض مزيد من التركيز والسرية على استعدادات العالمي.

ديربي الرياض:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح فيتوريا لمصالحة الجماهير من تراجع النتائج وخطف اللقب.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في مواجهة واحدة وخسر في 4 مباريات، والتي كان آخرها ديربي الرياض بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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