النصر يستعيد 3 نجوم قبل الديربي

المواطن - مروة نبيل

بدأ نادي النصر في استعادة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا المستجد قبل ديربي الرياض المرتقب.

النصر يستعيد لاعبيه

وأكدت نتائج الفحص الطبي شفاء ثلاثي فريق النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والمدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو وأيمن يحيى من فيروس كورونا، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ومن المقرر أن يُجري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغنام والبرازيلي بيتروس مسحة طبية خلال الساعات المقبلة، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد استمرار نتائجهم الإيجابية.

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية.

ويحتل النصر المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الذي يتواجد في المركز الـ14 بالرصيد ذاته.

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