النصر يطلب حكامًا أجانب للديربي بعد امتناع الهلال

المواطن - محمد سمعه

تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بطلب رسمي إلى لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإحضار حكام أجانب في ديربي الرياض المقرر إقامته يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضد الهلال.

وجاء طلب العالمي بإحضار طاقم تحكيم أجنبي، وذلك بعد امتناع الهلال عن تقديم طلب رسمي رغم أن المباراة على أرضه وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

شرط اتحاد القدم لإحضار حكم أجنبي:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ذكر مسبقًا أنه يحق لأي ناد طلب طاقم تحكيم أجنبي قبل مباراته المهمة بـ 16 يومًا، مع العلم أن ديربي الهلال ضد العالمي سيقام يوم 23 نوفمبر بعد العودة من التوقف الدولي.

يذكر أن الهلال سيلعب مع العالمي أيضًا في نهائي كأس الملك في موعد يُحدد لاحقًا.

مصير مدرب النصر قبل الديربي:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، قبل ديربي الهلال والنصر يوم 23 نوفمبر الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المريسل في حلقة أمس الجمعة لـ برنامج “سوالف رياضية” قائلًا: “فيتوريا مستمر مع أصفر العاصمة حتى الآن، وهو من سيقود الفريق ضد أزرق العاصمة في الدوري يوم 21 نوفمبر”.

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