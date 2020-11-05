النصر يعتمد الهيكل التنظيمي ويطلق استراتيجيته

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن اعتماد مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت الهيكل التنظيمي وأطلق استراتيجيته الجديدة.

النصر يعتمد الهيكل التنظيمي

واعتمد نادي النصر الهيكل التنظيمي؛ والذي شهد تواجد 3 لجان تحت مسمى: لجنة المكافآت والترشيحات، لجنة المراجعة والمخاطرة، لجنة الاستثمار، بالإضافة إلى إدارة المراجعة الداخلية.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه يهدف لتحقيق 8 أهداف من الخطة الاستراتيجية الجديدة، وهي؛ تفعيل الرقابة والمراجعة، تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي، تعزيز هوية النادي وتحسين الكفاءة الإدارية.

وأضاف بيان النادي عبر حسابه على “تويتر”: “توثيق الارتباط بالجماهير، تطوير الاستثمار والتسويق، تطوير البنية التحتية وبيئة عمل إيجابية”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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