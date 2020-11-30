النصر يفتح صفحة أبها

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة أبها المقبلة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

النصر يبدأ الاستعداد:

والتقى رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قبل بداية المران، وطالبهم بنسيان الفترة الماضية، والعمل على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت الحصة التدريبية بتدريبات لياقية متنوعة، ثم أدى اللاعبون تدريبات في صالة الحديد، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالتركيز على الجوانب التكتيكية المختلفة.

دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث فاز مرة واحدة وخسر 4 مباريات، وكان ضد الهلال في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

شارك الخبر