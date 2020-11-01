النصر يفقد 12 لاعبًا ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة الشباب، اليوم الأحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وهو فاقد لمجموعة من العناصر الأساسية بالفريق الأول بسبب إصابات كورونا وإصابات جسدية.

أبرز غيابات النصر

وسيغيب عن العالمي كل من : “عبدالرزاق حمدالله، نور الدين أمرابط، مايكون، عبدالفتاح عسيري، عبدالله الخيبري، عبدالعزيز الدوسري، يحيى الشهري، وليد عبدالله، سلطان الغنام، خالد الغنام، عبدالرحمن العبيد، عبدالله مادو”.

وأُصيب بـ فيروس كورونا في العالمي 7 لاعبين وهم “حمدالله، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، وليد عبدالله، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز الدوسري” إضافة لإداري الفريق عايض القحطاني.

رسالة الفراج إلى العالمي

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج على توجيه رسالة بشكل غير مباشر لـ نادي النصر، وذلك بعد ارتفاع حالات المصابين بـ كورونا في صفوفه إلى 8 أفراد.

وكان البعض طالب مسبقًا بتأجيل مباراة الشباب والنصر المقرر إقامتها اليوم الأحد بالجولة الـ3 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نحن نمر في موسم مضغوط ومزدحم، ومن الصعب إجراء تأجيلات كثيرة فيه، أتفهم حرص جميع الأندية على إشراك نجومها في جميع المباريات، لكننا نحتاج أن نتعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن، اتحاد كرة القدم أكد على سياسته المبكرة، وأتمنى من كل الأندية زيادة الإجراءات الاحترازية والله يحفظ الجميع”.

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