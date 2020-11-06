النصر يُحدد خليفة روي فيتوريا والوصل الإماراتي يخطط لخطفه

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، استقر على خليفة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث بات قريبًا من الرحيل بسبب خسارة العالمي في أول 3 مباريات بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وذكرت صحيفة Gazeta Sportulor الرومانية أن العالمي يفكر في التعاقد مع المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق سي إف آر الروماني.

الوصل يُهدد النصر بضم مدربه المفضل

وأكدت الصحيفة الرومانية أن الوصل الإماراتي، يُهدد أصفر العاصمة حيث يرغب بقوة في ضم المدرب بيتريسكو خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن وكيل أعمال المدرب بيتريسكو أن موكله يُفكر في الانضمام لـ النصر، كون النادي سيوفر الراتب الذي يريده المدرب الروماني وجهازه المعاون.

ومن المتوقع أن يعطي العالمي راتبًا سنويًا للمدرب بيتريسكو يصل إلى 3 ملايين يورو بالموسم الواحد.

فيتوريا يغيب عن مباراة القادسية بسبب الإصابة بـ كورونا

وسيقود المدرب البرتغالي تاكسيرا مساعد روي فيتوريا، الفريق الكروي الأول بالعالمي، لـ مباراة القادسية المقرر إقامتها بعد غد السبت بـ الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ الزميلة “الرياضية” بسبب غياب فيتوريا عن المباراة لإصابته بالفيروس.

يذكر أن أنباء كانت ترددت صباح أمس الأربعاء، عن نية مجلس إدارة النصر، إقالة روي فيتوريا بعد مباراة القادسية وتعيين بديله خلال فترة التوقف الدولي.

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