النصر يُقدم أقوى مبارياته والهلال يخطف الـ3 نقاط

المواطن - مروة نبيل

نال أداء النصر في ديربي الرياض إشادة رغم خسارته بثنائية نظيفة، فيما أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد” أن الهلال ظهر بنصف مستواه؛ ولكنه نجح في خطف الثلاث نقاط.

ديربي الرياض:

وانتهى ديربي الرياض الذي أُقيم على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

وانفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، مستغلًّا تعثر الشباب بالتعادل ضد الأهلي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 3 نقاط.

النصر لا يستحق الخسارة:

وقال سلطان اللحياني: “مبروك للهلال الفوز الذي استحقه، وغياب المعيوف وسالم له تأثيره.. النصر مع مدربه كان الأبرز وكيف عوض غياباته ولعب بالطريقة الأنسب لفريقه وكان يلعب على أخطاء الهلال.. نجم المباراة هو الوطيان”.

وعلق عادل التويجري قائلًا: “الهلال فاز بنصف مستواه.. شعرت أنه توجد ثقة زائدة في بعض أوقات المباراة من لاعبين الهلال.. العالمي قدم أقوى مبارياته.. النصر في حالة شك وحالة ضغط شاهدناها”.

وتابع محمد العنزي: “النصر لا يستحق الخسارة قدم مستوى رغم الظروف التي يمر بها الفريق.. الهلال فاز بطريقته المعتادة.. توجد قرارات تحكيمية استفزت اللاعبين.. وما حدث من خلاف بعد المباراة طبيعي.. العالمي سيعود في نهائي كأس الملك”.

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