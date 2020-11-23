النصر يُنهي استعداداته لديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الأحد، استعداداته لديربي الرياض المرتقب ضد نظيره الهلال.

النصر جاهز:

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات لياقية متنوعة، وتركز المران على جوانب تكتيكية مختلفة قبل أن يدخل الفريق في معسكر استعدادًا لمواجهة الهلال.

وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت، ونائبه المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل ديربي الرياض.

ديربي الرياض:

ويلعب الهلال والنصر، عند الساعة 8:15 مساء اليوم الاثنين، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تعرض العالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

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