النيران الصديقة تهدي التعاون نقاط الوحدة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

د72’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AltaawounFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق عبدالله الحافظ " خطأ في مرماه" .

⁧#التعاون_الوحدة pic.twitter.com/USyIHiMiDR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 24, 2020

التعاون ضد الوحدة:

وبدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط الفريقان منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر؛ وتسهيل مهمتهم في خطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

وفرض سكري القصيم سيطرته على مجريات مباراة التعاون ضد الوحدة، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مرة، ولكن تألق حارس مرمى الوحدة، راغد النجار منعه من هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة البديل حمد الجزاني، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، ليستغل سكري القصيم النقص العددي ويضغط بقوة.

واستغل التعاون النقص العددي، وسجل عبدالله الحافظ هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 72، وحاول تسجيل مزيد من الأهداف، إلا أن تألق النجار حرمه من هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل الوحدة نتائجه السلبية وتلقى الهزيمة الرابعة، ليحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

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