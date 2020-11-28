الهريفي: شوط أول نصراوي.. وضربة الجزاء من الخيال!

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، رأيه على أداء الهلال والعالمي خلال أحداث الشوط الأول من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد النصر:

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من أحداث مباراة الهلال ضد النصر المقامة على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برأسية رائعة من لاعبه جانغ هيون سو في الدقيقة التاسعة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للزعيم عند الدقيقة 41 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح.

الهريفي يُعلق على نتيجة الشوط الأول:

وعلق الهريفي على مباراة الهلال ضد النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شوط أول نصراوي مستواه رائع بل ممتاز أهداف من العدم، ركنية وحيدة وضربة جزاء من الخيال”.

وأعرب نجم النصر السابق عن استياءه من حكم المباراة، وقال: “فار ومخرج على كيفك، إذا فيها ضربة جزاء اطرد سلطان .. سالم يضرب برجله في رجل مدافع ثابتة ويد لم تلحق على مهاجم وهو ساقط..؟!”.

وفي ختام تغريدته، وجه فهد الهريفي نصيحة إلى المدير الفني لنادي النصر، وقال: “يا فيتوريا الغانم في الطرف وبيتي مكان الصليهم خلف المهاجم”.

شارك الخبر