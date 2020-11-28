الهلال بطل كل الأزمان جمع الدوري بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الثلاثية في موسم استثنائي أمتع من خلاله جماهيره، وذلك بعد التتويج مساء اليوم السبت بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي النصر.

ونجح الأزرق تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في الظفر بلقب دوري أبطال آسيا في 24 نوفمبر 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني، ثم الفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 في أغسطس الماضي وأخيرًا الفوز بلقب كأس الملك مساء اليوم.

الهلال يسطع ويصل لبطولته رقم 61:

وتمكن الزعيم الأزرق من الوصول إلى البطولة رقم 61 في تاريخه بعد التتويج بلقب كأس الملك، كما حقق لقبه التاسع في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، نادي الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسلّم الكأس، كل من فهد بن نافل رئيس النادي ومدرب الفريق رازفان لوشيسكو واللاعب سلمان الفرج قائد الفريق من سمو أمير منطقة الرياض وفقًا لـ بروتوكول الاتحاد السعودي لكرة القدم بوجود رئيس النادي ومدرب وقائد الفريق الفائز لتسلم لقب الكأس.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال، بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل حيث سنت له فرص عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق دفاع الأزرق.

وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الأزرق سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الأزرق بالدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأزرق على النصر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني طالب لاعبو النصر بركلة جزاء لكن الحكم البولندي مارتشينياك رفضها وذلك بعد العودة من رؤيتها في تقنية الفيديو.

ونجح النصر بعد معاناة في تقليص الفارق عبر نجمه أيمن يحيى بالدقيقة الحادية والسبعين.

الهلال بطل كأس الملك للمرة التاسعة:

ولم تتغير نتيجة المباراة ليتوج الأزرق بطلًا لـ كأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه.

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