الهلال ضد النصر.. خبير تحكيمي يُعلق على القرارات الجدلية

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت، مساء الاثنين، أكثر من حالة تحكيم أثارت الجدل، الأمر الذي عرض الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا لانتقادات.

الهلال ضد النصر

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر، انفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، مستغلًا تعثر الشباب بالتعادل ضد الأهلي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 3 نقاط.

القرارات التحكيمية تُثير الجدل

وكان الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد دخل في حديث حاد مع حكم ديربي الرياض بعد نهاية المباراة مباشرة، بسبب العديد من القرارات أبرزها إلغاء هدف عبدالرزاق حمدالله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد على أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الهلال ضد النصر خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “قرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء للأزرق عند الدقيقة 55”.

وتابع: “قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف النصر عند الدقيقة 65 لوجود التسلل.. ورجوعه لـVAR فيما بعد بسبب ضغط من لاعبي العالمي، وتقنية الـVAR أصبحت نعمة لكرة القدم العالمية و ليس السعودية فقط، و الحكام السعوديين يديرون المباريات بشكل جيد”.

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