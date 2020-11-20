الهلال مُهدد بالحرمان من الآسيوية لعامين .. والقاسم: ستُحل بإذن الله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الفريق الكروي الأول بـ الهلال مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال آسيا لمدة عامين، وذلك بعد الأزمة التي حدثت نتيجة استبعاده بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر سبتمبر الماضي.

#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم: بإذن الله لن تكون هناك عقوبات على #الهلال من الاتحاد الآسيوي.. الفريق الذي أشجعه لا أشاهده هذه الأيام، وانا اتفاقي من عمري 4 سنوات.#SBC pic.twitter.com/bb9RebDIus — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2020

ووجه الإعلامي وليد الفراج سؤالًا إلى إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد القدم السعودي حول الأمر قائلًا: ” هل تتوقع معاقبة الأزرق بالحرمان من المشاركة آسيويًا لمدة عامين بعد أزمة استبعاده الأخيرة؟”.

ورد القاسم: ” بإذن الله لن يكون هناك أي عقوبات، واتحاد القدم يحاول حل المشكلة، وستُحل بإذن الله”.

لماذا رُفض طلب الهلال بتأجيل مبارياته الآسيوية ؟

وحول مسألة التأجيل، أوضح القاسم سبب رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يُعلن استبعاد الزعيم من البطولة.

وتحدث القاسم قائلًا: ” حاولنا تأجيل 3 مباريات لـ الزعيم، وكنا في صفه والاتحاد الآسيوي رفض وأجاب “لو تم التأجيل ستتضرر الفرق الأخرى وسوف تحتج اتحاداتها”.

أقل من 13 لاعبًا في القائمة يعني الانسحاب !

وأضاف القاسم: “القانون ينص على أن مشاركة أي فريق في مباريات دوري أبطال آسيا يجب أن يكون على الأقل بوجود 13 لاعبًا، وإذا دخل الفريق المباراة بقائمة أقل من 13 لاعبًا، يُعتبر منسحبًا من البطولة، وهذا قانون وضعه الاتحاد الآسيوي وطبقه على الزعيم”.

وواصل أمين عام اتحاد القدم قائلًا: “تفاوضنا مع الاتحاد الآسيوي من أجل تقليل فترة الحجر الصحي بسبب مشاركة الأندية السعودية في الدورة المجمعة بقطر، حيث كانت 14 يومًا، والاتحاد الآسيوي وافق على اقتراحنا وأصبحت مسحتين فقط، حيث إذا كانت سلبية، يُسمح للاعب بالمشاركة”.

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