الهلال والنصر .. الأزرق يحسم الشوط الأول بثنائية سو وجوميز

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر، في نهائي كأس الملك بتقدم فريق الهلال بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل حيث سنت له فرصًا عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق الدفاع الهلالي.

وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الهلال سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الهلال بالدقيقة الـ42.

تشكيل الهلال والنصر:

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “حبيب الوطيان، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، بافيتيمبي جوميز”.

قائمة الأزرق الاحتياطية لـ الهلال والنصر:

وقال في تصريحات لـ“المواطن”: إن مباراة القمة النهائية تختلف بكل المقاييس عن المباراة الاعتيادية لكونها على كأس الملك والنهائي، وتعتمد على النتيجة فقط بغض النظر عن المستوى الفني.

وبين أن هناك (3) عوامل رئيسية تمهد للفوز وهي:

⁃ تطبيق خطة المدرب بالطريقة الصحيحة، وتجنب ارتكاب الأخطاء والكروت، والابتعاد عن الخشونة.

⁃ اللعب بروح الفريق الواحد، إذ إن هذا العامل يعزز لغة التفاهم بين اللاعبين ويجنبهم الأنانية.

⁃ تجنب التوتر والقلق، وهذا أهم عامل لتجاوز المباراة الصعبة، لأنه في حال اللعب بهدوء واطمئنان فهذا حافز يساعد على بذل المزيد من الجهد داخل الملعب، بينما يختلف الحال عند التوتر والقلق إذ يصبح الذهن مشتتًا ويقل الأداء.

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