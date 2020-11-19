الهلال والنصر بينها .. 9 أندية تُمنح الرخصة الآسيوية و 7 سقطت بالاختبار

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين منح الهلال والنصر و 7 أندية أخرى في الدوري الرخصة الآسيوية، وذلك بعد نهاية اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة محمد السليم رئيس اللجنة.

الهلال والنصر ضمن الـ9 أندية الحاصلة على الرخصة

وقررت اللجنة منح أندية “الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح، الفيحاء” الرخصة الآسيوية.

وسقطت 7 أندية في اختبار الرخصة الآسيوية وهي: ” الاتفاق، أبها، الرائد، ضمك، الاتحاد، العدالة، الاتحاد” بسبب عدم استيفائهم عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إخطارها بالقرار.

مواجهتان ناريتان بين الهلال والنصر في الأسبوع المقبل

من ناحية أخرى، سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراتين ناريتين بين الهلال والنصر خلال الأسبوع المقبل.

وستقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تُقام المباراة الثانية بين الفريقين في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر كما قالت صحيفة “الرياضية” من قبل.

وعانى كبيرا الرياض من ظروف استثنائية ببداية الموسم الحالي حيث أُصيب عدد كبير من نجوم الفريقين بـ فيروس كورونا كذلك أُصيب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال بالفيروس وأيضًا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر.

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