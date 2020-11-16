الهلال يخسر خدمات المعيوف 4 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب حارس المرمى عبدالله المعيوف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ديربي الرياض المقبل ضد النصر، بسبب الإصابة.

إصابة عبدالله المعيوف:

وكان نادي الهلال قد أعلن، مساء الأحد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المعيوف، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها تعرضه لتمزق في العضل الخلفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كشفت الفحوصات الطبية حاجة عبدالله المعيوف إلى برنامج علاجي يصل إلى 4 أسابيع، وبذلك سيغيب عن مواجهتي النصر في الدوري ونهائي كأس الملك”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو قرر منح الحارسين حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني فرصة المشاركة خلال منافسات الموسم الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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