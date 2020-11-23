الهلال يزيد أوجاع النصر ويحسم الديربي بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأ ديربي الرياض بين الهلال والنصر الذي أُقيم على إستاد الملك فهد الدولي بشكل وسريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمتهم في المباراة.

وأطلق سلطان الغنام تسديدة قوية، إلا أن حارس الهلال الوطيان نجح في التصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية، وظهر اللاعب النصراوي بشكل مميز وحاول في أكثر من فرصة، ولكن لم يتمكن الفريقان من هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الهلال يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 60.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل سريعًا، إلا أن حكم الديربي ألغاه بداعي التسلل، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR، وتألق حارس الزعيم الوطيان وأبعد أكثر من فرصة.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن يحرز صالح الشهري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لينتهي ديربي الرياض بفوز جديد للأزرق.

وانفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 3 نقاط.

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