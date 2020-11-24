الهلال يستعد لنهائي الكأس.. والدوسري يواصل التأهيل

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، فيما واصل نجمه سالم الدوسري أداء برنامجه التأهيلي.

الدوسري يواصل التأهيل:

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ودية جامايكا الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الدوسري واصل برنامجه التأهيلي بالجري، وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

الهلال يبدأ الاستعداد:

واشتمل مران الهلال اليوم على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في ديربي الرياض بالأمس، وأدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النصر مجددًا في ديربي الرياض بالمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم السبت المقبل ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

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