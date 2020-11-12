الهلال يعتزم مشاركة الـ3 حراس هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يعتزم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو إعطاء الفرصة لثلاثي حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ثلاثي حراسة مرمى الهلال يُشارك

وأكد مصدر رسمي في إدارة نادي الهلال لـ”الرياضية”، أن حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني سيُشاركان بصفة أساسية مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث لن يقتصر الأمر على مشاركة الحارس المتألق عبدالله المعيوف فقط.

وأضاف المصدر: “رازفان لوشيسكو قرر منح الحارسين ذلك من خلال البطولات الثلاث التي سيلعب فيها النادي الأزرق وهي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى بطولة كأس الملك”.

وينوي المدير الفني الروماني منح جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات ومزاحمة العناصر الأساسية على اللعب باستمرار.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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