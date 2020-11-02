الهلال يفتح صفحة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الاتفاق.

الهلال يبدأ الاستعداد:

ومنح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة بالأمس بعد الفوز على ضمك، فيما تركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب اللياقية والفنية.

وبدأ مران اليوم بتدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة ضمك، وأدى بقية اللاعبين تطبيقات فنية وتكتيكية، قبل أن يُختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، بحضور رئيس النادي، فهد بن نافل.

دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الزعيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس.

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