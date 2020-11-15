الهلال يكشف تفاصيل إصابة عبدالله المعيوف

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس المرمى عبدالله المعيوف سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة عبدالله المعيوف

وكان نادي الهلال قد أعلن بالأمس عن غياب عبدالله المعيوف عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لتواجده في عيادة “مستشفى المملكة” بمقر النادي، نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المعيوف، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها تعرضه لتمزق في العضل الخلفية، ولكن لم يُحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو قرر منح الحارسين حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني فرصة المشاركة بجانب عبدالله المعيوف خلال منافسات الموسم الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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