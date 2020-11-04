الهلال يواصل استعداداته لمواجهة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو، تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق.

الهلال يستعد:

وعقد لوشيسكو اجتماعًا مرئيًّا باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وتخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم لوشيسكو الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

على الجانب الآخر، أجرى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مدالله العليان وأمير كردي مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الزعيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس.

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