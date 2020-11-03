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الهند تسجل 38310 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 38310 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/11/03
الساعة 10:41 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الهند تسجل 38310 إصابات جديدة بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

سجلت الهندـ خلال الـ24 ساعة الماضية، 38.310 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و490 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.267.623 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123.097 حالة وفاة .

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.


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