الوحدة يستهدف الفوز رقم 7 ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

يلعب الوحدة ضد الرائد، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة ضد الرائد

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الوحدة ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، واستمت لقاءاتهم بالقوة والندية.

ولعب الفريقان 16 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن فرسان مكة من تحقيق الفوز 6 مرات، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الفوز 7 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان

ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أن فرسان مكة تلقى خسارتين متتاليتين بعد فوزه على القادسية في الجولة الأولى، فيما هُزم الرائد أمام الباطن بالجولة الماضية، ويسعى لتجنب الهزيمة الثانية.

وقبل مباراة الوحدة ضد الرائد اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

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