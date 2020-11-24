الوطيان: هدفنا الصدارة.. ومواجهة النصر مثل أي مباراة بالدوري

المواطن - مروة نبيل

أعرب حارس المرمى حبيب الوطيان عن سعادته بفوز فريقه الهلال ضد النصر في ديربي الرياض، مؤكدًا أن الزعيم يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته خلال الفترة المقبلة.

الوطيان يستهدف الصدارة:

وقال الوطيان خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “سعيد بالفوز، وأبارك لجمهور الزعيم الكبير على النقاط الثلاث، ونتمنى مواصلة انتصاراتنا وصدارة الدوري”.

وتابع: “علمت بمشاركتي في التشكيلة الأساسية قبل المباراة، وزملائي والمدرب والجميع دعمني بشكل كامل، وإن شاء الله أكمل الطريق الذي بدأه محمد الدعيع وعبد الله المعيوف”.

واختتم حبيب الوطيان تصريحاته قائلًا: “تألقي جاء بتوفيق الله ودعاء الوالدين، ومباراة النصر مثلها مثل أي مباراة في الدوري، والأهم حصدنا النقاط الثلاث”.

ونال الحارس الهلالي إشادة كبيرة بعد تألقه اللافت النصر، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مشاركته الأولى بقميص الأزرق، بعد غياب عبدالله المعيوف بسبب الإصابة.

الهلال ضد النصر:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر، انفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، مستغلًّا تعثر الشباب بالتعادل ضد الأهلي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 3 نقاط.

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