الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد 12 مرة عن الحد المسموح به في 2015، بحسب وكالة مراقبة الأمم المتحدة، وحسبما ذكر موقع راديو فردا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بما يتجاوز بكثير الحدود المنصوص عليها في اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية وتواصل تخصيبه بدرجة نقاء أعلى مما هو مسموح به.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي الذي اطلعت عليه وسائل الإعلام إن إيران حتى 2 نوفمبر، لديها مخزون يبلغ 2442.9 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، مقارنة بـ 2105.4 كيلوجرام في 25 أغسطس.

إن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يسمح لطهران بالاحتفاظ فقط بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام.

إيران تتخطى المسموح

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 4.5 في المائة، أعلى من 3.67 في المائة المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا إن تفسيرات إيران لوجود مواد نووية في موقع غير معلن في البلاد غير موثوقة.

مطالبات بتفسير كامل

وقال التقرير إنه على الرغم من أن السلطات الإيرانية قدمت بعض المعلومات حول الموقع، فإن الوكالة أبلغت إيران بأن ردها غير موثوق من الناحية الفنية.

وأضافت الوكالة أن هناك حاجة إلى تفسير كامل وسريع من إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم في مكان في إيران لم تعلن الوكالة عنه.

في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحدد الموقع المعني، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أنه يقع في منطقة توركوز آباد في طهران.

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