اليوم الذكرى الأولى لـ ذهاب نهائي أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

تحل اليوم الاثنين، الذكرى الأولى لـ ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني حيث فاز الزعيم في الرياض في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

كاريلو بطل مباراة الهلال وأوراوا في الذهاب

وكان الزعيم فاز بهدف سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو بضربة رأسية في الشوط الثاني، حيث أُقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما مباراة العودة بين الفريقين فأُقيمت يوم 24 نوفمبر الذي يُعد أسعد يوم في تاريخ الجمهور الهلالي، وفاز الهلال على أوراوا في اليابان بثنائية نظيفة سجلها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليُعلن بعدها الهلال بطلًا لـ دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وذهب بعدها الهلال للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية في ديسمبر 2019 التي أُقيمت في قطر، حيث احتل زعيم نصف الأرض، المركز الرابع وقتها في البطولة بعد أن خسر في مباراة تحديد المركز الثالث ضد فريق مونتيري المكسيكي.

يذكر أن إنجازات الهلال لم تتوقف عند التتويج بـ دوري أبطال آسيا، بل تُوج مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، بعد منافسة قوية مع النصر.

الاحتفاء بالذكرى الأولى لـ ذهاب الهلال وأوراوا في النهائي

ودشن الجمهور الهلالي، وسم “الهلال وأوراوا” احتفاءً بالذكرى الأولى لمباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بالعام الماضي.

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