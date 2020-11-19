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انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 44.08 دولار للبرميل

انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 44.08 دولار للبرميل

2020/11/19
الساعة 10:46 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 44.08 دولار للبرميل
المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس من أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر، مع تشديد القواعد المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.6% أو بقيمة 26 سنتًا إلى 44.08 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس عند التسوية إلى 44.34 دولار وهو المستوى الأعلى منذ أوائل سبتمبر.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي 0.8% أو بقيمة 34 سنتًا عند 41.48 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت عند تسوية الأربعاء إلى 41.82 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الأول من سبتمبر.


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