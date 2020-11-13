انخفاض اللياقة البدنية والعضلية تسبب الاكتئاب

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

حذرت دراسة جديدة من أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض اللياقة البدنية والعضلية هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة الضعف تقريبًا، ولديهم خطر متزايد بنسبة 60 في المائة من القلق.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في دراسة استمرت سبع سنوات على أكثر من 150 ألف بريطاني، وجد باحثون بريطانيون صلة بين قلة النشاط البدني وقضايا الصحة العقلية المختلفة.

أهمية النشاط البدني:

يشدد الخبراء على أهمية النشاط البدني أثناء إغلاق فيروس كورونا ، مثل رفع الأثقال والجري اليومي، لوقف الاكتئاب والقلق.

كما تم ربط الاكتئاب والقلق بزيادة مخاطر الإصابة بمشاكل صحية جسدية، بما في ذلك ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ويقول الخبراء: إن إستراتيجيات الصحة العامة للحد من الاضطرابات النفسية الشائعة يمكن أن تشمل مجموعة من الأنشطة الهوائية.

وقال مؤلف الدراسة آرون كاندولا: هنا قدمنا المزيد من الأدلة على وجود علاقة بين الصحة البدنية والعقلية، وأن التمرين المنظم الذي يهدف إلى تحسين أنواع مختلفة من اللياقة البدنية ليس مفيدًا لصحتك البدنية فحسب، بل قد يكون له أيضًا فوائد للصحة العقلية.

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