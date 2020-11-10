انخفاض خسائر تبوك الزراعية بنسبة 87% خلال 9 أشهر

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 17.8 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 142.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 87.4%.

ويعود سبب انخفاض الخسائر إلى زيادة المبيعات وانخفاض في تقيم هبوط قيمة المخزون محاصيل عند نقطة الحصاد وعدم تسجيل هبوط في قيمة المخزون وعدم تسجيل هبوط في موجودات حيوية، انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وعدم تسجيل هبوط في قيمة مشاريع استثمارية وعدم تسجيل مخصص ضمان في قرض في شركات زميلة وتابعة وعدم تسجيل هبوط في شركات زميلة وانخفاض في التكاليف التمويلية وانخفاض في الزكاة المحتسبة للفترة، مما أدى الى تسجيل صافي خسارة أقل من صافي خسارة في الفترة المقارنة.

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