اندلاع حريق هائل في جامعة إسطنبول بتركيا

المواطن _ متابعة

أعلنت وسائل إعلام محلية تركية عن اندلاع حريق هائل خلال القيام بأعمال عزل في بناء كلية الطب بداخل جامعة إسطنبول.

السيطرة على حريق جامعة إسطنبول

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية ، فقد تمت السيطرة على حريق نشب في جامعة إسطنبول من قبل طواقم الإطفاء الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية ، إن الحريق اندلع أثناء أعمال العزل لمبنى قيد الإنشاء في حرم مستشفى كلية الطب بجامعة إسطنبول.

وفي بيان أدلى به حاكم إسطنبول، أشار إلى اندلاع حريق في سطح مبنى قيد الإنشاء في منطقة الفاتح بمنطقة توبكابي، بكلية الطب في جامعة إسطنبول.

وأوضح البيان، أن قوات الدفاع المدني التي تم إرسالها تمكنت من السيطرة على الحريق. وذكر البيان، أن المعلومات الأولية أفادت بأن أضرارًا مادية كبيرة ألحقت بالمبنى نتيجة احتراق مواد البناء على السطح.

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