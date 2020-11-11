انطلاق حملة نثر البذور في فيضة حسناء الفاو بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر علي المطيري مبادرة نثر البذور وتنمية الغطاء النباتي بفيضة حسناء الفاو تحت شعار (لنجعلها خضراء)، وذلك تحت رعاية الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن.

وشارك في المبادرة رئيس مركز الفاو درويش بن فهد بن درويش وعدد من أهالي حفر الباطن والمتطوعين البيئيين، حيث تم نثر 200 كيس من البذور المختلفة.

‏ وقال المهندس علي المطيري في تصريحات إلى “المواطن” إنه استمرارًا لحملة لنجعلها خضراء سي‏تم اليوم الأربعاء نثر البذور لتنمية الغطاء النباتي في فيضة حسناء الفاو ‏وذلك بمشاركة جمعية حماية البيئة وأهالي حفر الباطن من المهتمين في البيئة، مقدمًا شكره إلى محافظ حفر الباطن ‏على تدشينه للحملة.

‏وأضاف المطيري: محافظة حفر الباطن ‏جديرة بالاهتمام وفرص ‏النجاح فيها متنوعة ومتعددة ‏ومواقعها مهيأة ‏لاستعادة الغطاء النباتي فيها‏ وسنعمل على تحسين الجانب ‏‏البيئي فيها.

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