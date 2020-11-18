انطلاق مجلس منال السعادة بما يواكب مرتكزات رؤية 2030

المواطن - محمد داوود - جدة

أطلقت أكاديمية سعودية أول مجلس في العالم الرقمي والتكنولوجي مختص للسعادة وجودة الحياة؛ لمواكبة مستهدفات ومرتكزات رؤية المملكة 2030 من أجل تعزيز مفاهيم السعادة بالمجتمع وصولًا إلى جودة الحياة ومجتمع حيوي.

البحث عن السعادة:

وقالت الدكتورة منال معتوق قطان مؤسس ورئيس مجلس منال للسعادة وجودة الحياة: إن أهداف المجلس تتمثل في نشر السعادة في المجتمع وتحقيق جودة الحياة للوصول لمجتمع حيوي نصل به لرؤية المملكة 2030 من خلال العالم الرقمي والتكنولوجي، مشيرة إلى أن الجميع يستمر في البحث عن السعادة في حياتنا اليومية لمعايشتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول للمجلس الافتراضي، بمشاركة عدد من الحضور والمشاركين.

فكرة مجلس منال:

وتطرقت الدكتورة منال إلى فكرة مجلس منال السعادة التي قدمتها، مشيرةً إلى أن المشاركة في المجلس مجانية وأن خطة المرحلة المقبلة تتضمن جلسة شهرية وهي عبارة عن لقاءات وجلسات واستضافت شخصيات ملهمة ومحفزة لنشر ثقافة ومفاهيم السعادة لدى الأفراد بما ينعكس إيجابيًّا على معدل فعالية وإنتاجية الفرد والمجتمع.

تقوية الروابط الإيمانية:

وأشارت إلى أهمية أن يكون البحث عن السعادة لتصبح أسلوب حياة من خلال تقوية الروابط الإيمانية مع الله من أجل تحقيق رسالة سامية في الحياة معتمدين في ذلك على التفكير الإيجابي بعيدًا عن بواعث الإحباط، كما يمكن أن يتحقق ذلك من خلال تكوين علاقات قوية مع الآخرين والعمل الجاد لتحقيق الاستقرار المادي وهو أمر نسبى في ظل ضغوطات الحياة الراهنة.

مشاعر الرضا والقناعة:

ونوهت إلى أن السعادة تحدد حسب طبيعة الفرد وميوله واتجاهاته وطريقة تعامله مع الظروف المحيطة والمواقف اليومية، وغالبًا ما ترتبط بمشاعر الرضا والقناعة وراحة البال، فيما يقول الإمام الغزالي أن اللذة والسعادة تكمن في معرفة الله عز وجل.

صعوبات الحياة والتفكير:

وحذرت من بعض الممارسات التي تحرم الفرد من السعادة ومنها لوم الذات باستمرار وتحميلها مسؤولية صعوبات الحياة والتفكير في الماضي وكثرة الشكوى ومخالطة الأشخاص السلبيين والانصياع لقراراتهم.

ودعت إلى ضرورة الانتباه في معاملة الآخرين بلطف وحكمة، حتى ينعكس ذلك إيجابيًّا على السلوكيات والقرارات اليومية، والرضا بما قسمه الله، وعدم الدخول في مقارنات مع الآخرين لأن لكل شخص قناعاته وقيمه وظروفه الخاصة.

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