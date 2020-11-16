انقسام بشأن تصريحات رينارد

المواطن - مروة نبيل

تسببت تصريحات مدرب المنتخب السعودي الأول، الفرنسي هيرفي رينارد، في انقسام النقاد الرياضيين في برنامج “الدوري مع وليد”، حيث أكد البعض أن علاقته ليست جيدة باللاعبين، فيما رأى البعض الآخر أنه كشف تفاصيل هامة.

انقسام بسبب تصريحات رينارد:

وقال جمال عارف: “رينارد شفاف أكثر من اللازم والخوض في التفاصيل لم أحبه.. حديثه عن بعض اللاعبين بالاسم سوف يحرجه عند طلبهم.. المدرب الفرنسي فنيًّا ممتاز لكن علاقته مع اللاعبين ليست جيدة.. وأتمنى التدخل”.

وتابع محمد الشيخ: “حديث رينارد عن حبيب الوطيان لاختياره على مستواه مع الفتح وليس لتوقيعه مع الهلال.. وأنا أرى حديثه عن الأظهرة اليسار قدم لهم الأمل.. وكلنا كنا محتاجين للتفاصيل هذه”.

وعلق غرم العمري قائلًا: “التجمع هذا مهم جدًّا لرينارد ليعرف اللاعبين عن قرب.. وأنا لست مع 75% من حديثه.. قد يفيد هذا التصريح ياسر الشهراني لكن أحبط باقي اللاعبين.. وإذا أراد الرد على كل التساؤلات لن يشتغل”.

ورد محمد الشيخ على تعليق العمري قائلًا: “غرم تحدث عن عدم اهتمامه بالتفاصيل.. لكن بعض هذه الأمور ممكن تكون قضية رأي عام يجب أن تفسر.. كانت هناك خطوط عريضة في حوار رينارد وجب التحدث عنها لكي لا تتحول إلى رأي عام”.

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد:

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الجامايكي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن معسكر الأخضر في الرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب السعودي قد لعب ضد نظيره الجامايكي، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان، وشهدت المباراة إصابة الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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