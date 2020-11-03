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بالفيديو.. القبض على شخصين أطلقا النار في الهواء داخل أحد الأحياء بالرياض
خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة

بالفيديو.. القبض على شخصين أطلقا النار في الهواء داخل أحد الأحياء بالرياض

2020/11/03
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. القبض على شخصين أطلقا النار في الهواء داخل أحد الأحياء بالرياض
المواطن - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان النار في الهواء داخل أحد الأحياء وفي الطرق العامة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقي النار وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.


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    ابومحمدط
    20 ساعة

    خمس سنوات سجن
    تأديب

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