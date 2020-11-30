بايدن يصاب بالتواء في الكاحل بعد انزلاقه

المواطن - متابعة

قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: إنه أصيب بالتواء في الكاحل بعد انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.

وأضاف أنه “سيتم فحص الكاحل الملتوي للرئيس لجو بايدن من قبل طبيب عظام مختص”.

والاثنين الماضي، وجه دونالد ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب بايدن خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأكد ترامب، في تغريدة على “تويتر”، أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي “بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة”.

وتابع: “قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته”.

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