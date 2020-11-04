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بايدن يفوز بولاية أريزونا التي حسمت طريق ترامب في 2016
الأصوات حتى الآن 236-213 لصالح المرشح الديمقراطي 

بايدن يفوز بولاية أريزونا التي حسمت طريق ترامب في 2016

2020/11/04
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بايدن يفوز بولاية أريزونا التي حسمت طريق ترامب في 2016
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 الولايات التي فاز بها ترامب
2 الولايات التي فاز بها بايدن
3 ساحات معركة لم تحسم بعد

بعد دقائق من انتهاء الرئيس دونالد ترامب من كلمته في البيت الأبيض، أعلنت وكالة أسوشيتد برس أن المرشح جو بايدن فاز بأريزونا، وهي الولاية التي فاز بها ترامب في عام 2016 وحسمت طريقه للبيت الأبيض آنذاك.

وانقلاب ولاية أريزونا في الانتخابات لصالح بايدن يعقد بشكل كبير طريق الرئيس لإعادة انتخابه، لاسيما وأنها جاءت بعد انقلاب نبراسكا أيضًا التي دعمت بايدن بعد تفضيلها ترامب في عام 2016.

ومنح فوز بايدن في أريزونا تقدمًا قدره 236-213 في الهيئة الانتخابية، وبذلك فهو يحتاج إلى 34 صوتًا فقط للفوز.

بادين يفوز بولاية أريزونا التي حسمت طريق ترامب في 2016

الولايات التي فاز بها ترامب

فاز ترامب بولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، كما  فاز بتكساس التي كان الديمقراطيون يأملون في فوزها لإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية بالكامل، كما فاز أيضًا بولاية أوهايو المهمة للانتخابات الرئاسية.

وفاز ترامب بأربعة أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الأربعة الأخرى في نبراسكا، أوهايو، فلوريدا، تكساس، آيوا، أيداهو، كانساس، أركنساس، إنديانا، كنتاكي، تينيسي، ساوث كارولينا، ألاباما، ميسيسيبي، فيرجينيا الغربية، نورث داكوتا، داكوتا الجنوبية، وايومنغ، لويزيانا، أوكلاهوما وميسوري.

بادين يفوز بولاية أريزونا التي حسمت طريق ترامب في 2016

الولايات التي فاز بها بايدن

وحقق بايدن انتصارات مبكرة في الولايات الديمقراطية التقليدية وفاز في نبراسكا، مينيسوتا، هاواي، كاليفورنيا، أوريغون، واشنطن، كولورادو، نيويورك، فيرجينيا، إلينوي، ماريلاند، نيو جيرسي، ماساتشوستس، كونيتيكت، فيرمونت، رود آيلاند، نيو مكسيكو، ديلاوير، مقاطعة كولومبيا ونيو هامبشاير.

ساحات معركة لم تحسم بعد

ومن الولايات الأخرى التي كانت بمثابة ساحة معركة لم تحسم بعد، كارولينا الشمالية وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان، ويحتل ترامب الصدارة في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا، على الرغم من وجود أصوات معلقة في كل منهما، وقد فاز ترامب بكلتا الولايتين في عام 2016.

وكان قد أعلن ترامب في خطابه منذ قليل أنه فاز في إعادة انتخابه ضد جو بايدن، على الرغم من عدم فرز جميع الأصوات بعد في العديد من الولايات.

ووصف ترامب الانتخابات بأنها احتيال على الرأي العام الأمريكي مؤكدًا على أنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل.

وفي وقت سابق أيضًا قال بايدن إنه يشعر بالرضا بشأن فرصه في الفوز بالرئاسة، محذرًا أنصاره من أن الأمر سيستغرق وقتًا لإنهاء فرز الأصوات، متابعًا: نعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح للفوز في هذه الانتخابات.


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