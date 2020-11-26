بايرن ميونخ وسالزبورج.. نوير يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

استعاد الحارس الألماني الدولي مانويل نوير بريقه سريعًا، وتألق بشكل لافت خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ ضد سالزبورج النمساوي بالأمس.

بايرن ميونخ وسالزبورج

ولعب بايرن ميونخ وسالزبورج النمساوي بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز العملاق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط تألق لافت من نوير.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تأهله رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 4 جولات.

نوير يستعيد بريقه

وتلقى نوير انتقادات كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما اهتزت شباكه بـ6 أهداف خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الإسباني ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، إلا أنه استعاد مستواه سريعًا.

وساهم صاحب الـ34 عامًا، في فوز بايرن ميونخ بعد تصديه لأكثر من فرصة محققة، وعلق المدير الفني هانز فليك على تألق حارس مرماه قائلًا: “منذ أن توليت تدريب الفريق، ونوير يقدم مستويات لا تُوصف”.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”: “لقد وصل الآن إلى ذروة مستواه وبات في أفضل حالة فنية على الإطلاق، وأصبح من الصعب جدًا التسجيل في مرماه بفضل ردود أفعاله المذهلة”.

وفي السياق ذاته، علق حارس بايرن ميونخ على تألقه قائلًا: “لدي ثقة بالغة في نفسي وقدمت أداء جيدًا، لكن أحظى بفريق رائع.. نحن نعرف بعضنا جيدًا، سعيد بأداء زملائي في الدفاع، لأنهم يسهلون مهمتي ويجعلونني أقدم مستويات جيدة، وهو ما حدث”.

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