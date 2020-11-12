بتال القوس: حديث ولي العهد عن قطاع الرياضة بالتفاصيل دليل على أهميته برؤية 2030

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي الرياضي بتال القوس، أن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن القطاع الرياضي بالأرقام والتفاصيل، إشارة واضحة إلى أهمية القطاع لدى قيادة المملكة في رؤية 2030.

تعليق بتال القوس على تصريح ولي العهد

وغرد بتال القوس قبل قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أيده الله ووفقه، عن الرياضة وبالأرقام والتفاصيل، إشارة واضحة إلى أهمية هذا القطاع في رؤية 2030، وتأكيدًا على دوره الفاعل في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي”.

وكان الأمير محمد بن سلمان أكد على أن الدولة نجحت في رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، ليكون الأعلى بين الدوريات العربية.

الدوري السعودي أصبح الأعلى عربيًا وبين أفضل 20 مسابقة عالميًا

وقال ولي العهد: ” استطعنا رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي ليكون الأعلى من بين الدوريات العربية ومن أعلى 20 دوريًا على مستوى العالم”.

وأضاف سمو الأمير محمد بن سلمان: “نعمل أيضًا بنفس الزخم على بقية الاتحادات، والاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه، يقوم باستضافة أي بطولة دولية، بينما في آخر سنتين، نجح الاتحاد في استضافة أهم 3 بطولات في العالم وهم الفورمولا إي، والفورمولا 1، ورالي داكار”.

وتابع سموه: “تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها”.

وواصل سموه: “ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13% في 2015 إلى 19% في عام 2019، ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط”.

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