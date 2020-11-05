بث مباشر.. إعلان السعودية عن استضافة حدث رياضي فريد

المواطن - مروة نبيل

تنطلق بعد قليل وقائع الإعلان عن الحدث الأول من نوعه بين الأحداث الرياضية العالمية، المقرر أن تستضيفه السعودية خلال الفترة المقبلة.

السعودية تستضيف حدثًا عالميًا

وتعلن السعودية اليوم الخميس عن حدث فريد، بعدما استضافت خلال السنوات الأخيرة مسابقات عالمية وحققت نجاحًا كبيرًا، بفضل الدعم اللامحدود من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويمكن متابعة البث المباشر من هنا.

وكانت المملكة قد استضافت خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستطاعت المملكة بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي تعد السباق الأغلى قيمة في العالم.

كما استضافت المملكة في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، في إطار التزامها المستمر باستضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية الكبرى.

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