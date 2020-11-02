بث مباشر لـ قرعة كأس الملك 2020/2021

المواطن - محمد سمعه

تنطلق بعد قليل وقائع سحب قرعة كأس الملك لموسم 2020/2021، وذلك بمشاركة 16 ناديًا، حيث تُقام في مدينة جدة.

ومن المقرر أن تجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا” وهي “الاتفاق، الأهلي، الرائد، الفتح، الفيصلي، الشباب، الهلال، التعاون، القادسية، الوحدة، الاتحاد، أبها، ضمك، النصر، الباطن، والعين”.

ويأتي إقامة قرعة كأس الملك في مقر نادي الخطوط السعودية تقديرًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم للشراكة المتميزة مع الناقل الوطني الخطوط السعودية.

سبب قصر قرعة كأس الملك على 16 ناديًا

وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

تفكير بحضور 40% من الجماهير لنهائي كأس الملك

وكشف الإعلامي أحمد العجلان تطورات جديدة عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “علمت (الجزيرة) أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة تصل إلى 40% لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر”.

شارك الخبر