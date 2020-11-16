بدء إيداع معاشات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

بدأت وزارة لموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيداع معاشات الضمان الاجتماعي مع الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وكانت الموارد البشرية قد جددت دعوة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

وحددت الوزارة يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي:

ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي ( هنا اختر الملف الشخصي. اختر تحديث البيانات. راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.

حملة تحديث إلكترونية:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل أيام عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي:

ويهدف نظام الضمان إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.

كما يهدف الضمان إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

ويتماشى المشروع مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.

شارك الخبر