بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بتقنية الخرج

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالخرج، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لهذا العام، في تخصصات التقنية الإدارية، وتقنية الدعم الفني، وتقنية الشبكات، وتقنية القوى الكهربائية، وتقنية الآت ومعدات، وتقنية ميكانيكا السيارات، وتقنية الكترونيات صناعية وتحكم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

ويعد برنامج التدريب التطبيقي المسائي أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.

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